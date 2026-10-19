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19 октября, 11:35

Общество

Солнечная погода без осадков ожидается в столице на неделе

Фото: портал мэра и правительства Москвы

На этой неделе в столице установится ясная погода без дождей. При этом в Подмосковье ночью возможны заморозки, сообщает RT со ссылкой на синоптика прогностического центра "Метео" Александра Ильина.

По его прогнозу, днем в Москве будет от 9 до 11 градусов, а к концу недели воздух может прогреться до 14 градусов.

В ночь на 20 октября в Подмосковье температура опустится до минус 1–3 градусов, а в Москве будет около 0 градусов. В последующие ночи рабочей недели также ожидается примерно нулевая температура. К выходным станет теплее – ночью столбики термометров покажут от 1 до 6 градусов.

В начале недели атмосферное давление составит 765–767 миллиметров ртутного столба, а к ее завершению снизится до 760 миллиметров.

В первой половине рабочей недели ветер будет северным и северо-восточным, со скоростью 4–9 метров в секунду. Затем он сменится на восточный и юго-восточный, а его скорость уменьшится до 2–7 метров в секунду.

Ранее сообщалось, что в Москве 18 октября зафиксировали одну из четырех самых высоких температур за всю историю наблюдений. На ВДНХ воздух прогрелся до 16,3 градуса, а на юге Подмосковья – почти до 20 градусов. При этом в Клину на северо-западе региона температура составила всего 10,4 градуса.

"Утро": атмосферное давление в Москве составит 762 мм ртутного столба 19 октября

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