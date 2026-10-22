Сентябрьское тепло вернется в Москву в выходные

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Сентябрьская погода вернется в Москву в выходные, 24 и 25 октября: температура в городе поднимется до 11–13 градусов тепла. Об этом Агентству "Москва" заявил руководитель прогностического центра "Метео" Александр Шувалов.

По прогнозам синоптика, в указанные дни осадков не ожидается.

"И солнце опять будет светить. Так что погода для прогулок по московским и подмосковным паркам вполне подходящая", – отметил Шувалов.

Он добавил, что ночью заморозков не будет. Столбики термометров покажут около 3 градусов тепла, а к утру температура может подняться до 5 градусов.

При этом вечером 22 октября, ночью, утром и в первой половине следующего дня в Москве могут пройти дожди. Преимущественно прогнозируются моросящие осадки, которые не повлияют на температуру воздуха, рассказал ранее метеоролог Александр Ильин.