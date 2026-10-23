Улицы в центре Москвы перекроют 24 октября

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23 октября, 09:36

Общество

Золотая осень завершится в Москве 27 октября

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина​

В Москве во вторник, 27 октября, завершится золотая осень: в столицу придут дожди, станет пасмурно, а температура составит от 3 до 8 градусов тепла. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец, передает РИА Новости.

По словам синоптика, в столичный регион придет холодный атмосферный фронт с грядой дождевых туч. На каждый квадратный метр земли выпадет от 5 до 7 литров дождевой воды.

Тепло резко уйдет, но температурный фон понизится лишь до климатической нормы последней пятидневки текущего месяца.

"Пасмурная и дождливая погода сохранится до наступления ноября", – уточнил Тишковец.

По его словам, это переходный момент, когда осень на переломе сезона меняет характер перед предзимьем.

Ранее сообщалось, что воскресенье, 25 октября, может стать самым теплым за последние 103 года в Москве. Температура воздуха в этот день может подняться до 15 градусов тепла, приблизившись к рекорду 1923 года.

Октябрь 2026 года имеет все шансы стать самым теплым за всю историю инструментальных наблюдений, ведущихся на протяжении 147 лет. Ожидается, что средняя температура месяца в столице превысит климатическую норму на 3,5 градуса.

Дожди и похолодание придут в Москву на следующей неделе

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