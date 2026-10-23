Переменная облачность и до 12 градусов тепла ожидаются в Москве 23 октября

Фото: Агентство ''Москва''/Дмитрий Белицкий

Переменная облачность преимущественно без осадков прогнозируется в Москве в пятницу, 23 октября. Об этом сообщает Гидрометцентр России.

Температура воздуха днем в столице будет в пределах от 10 до 12 градусов тепла, в Подмосковье – от 8 до 13 градусов.

Юго-восточный ветер будет дуть со скоростью 4–9 метров в секунду. Атмосферное давление составит 759 миллиметров ртутного столба.

Ночью температура в Москве опустится до плюс 4 градусов, по области – до плюс 1 градуса.

Сентябрьская погода вернется в Москву в выходные, 24 и 25 октября: температура в городе поднимется до 11–13 градусов тепла. Кроме того, в указанные дни осадков не ожидается.

Октябрь 2026 года в Москве может побить рекорд по средней температуре за 147 лет метеонаблюдений. Среднемесячный показатель ожидается почти на 3,5 градуса выше климатической нормы.