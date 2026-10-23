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23 октября, 17:58

Происшествия

Соучастника теракта против Татарского заочно приговорили к пожизненному сроку

Фото: 123RF.com/andriimedvediuk

Первый Западный окружной военный суд заочно приговорил к пожизненному лишению свободы гражданина Украины Юрия Денисова (внесен в перечень экстремистов и терорристов Росфинмониторинга), которого признали одним из организаторов теракта в кафе на Университетской набережной в Санкт-Петербурге в апреле 2023 года. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры города.

Первые 10 лет наказания Денисов должен провести в тюрьме, оставшуюся часть срока – в колонии особого режима. Суд также назначил ему штраф в размере 1 миллионов рублей. Мужчина находится в международном розыске.

Суд признал Денисова виновным в организации и подготовке теракта, вербовке для террористической деятельности, участии в террористическом сообществе, а также незаконном приобретении, хранении, перевозке и ношении взрывных устройств.

Как установило следствие, в феврале 2023 года Денисов прибыл в Россию из Киева по заданию украинских спецслужб. Он собирал сведения о жизни военного корреспондента Максима Фомина (псевдоним – Владлен Татарский. – Прим. ред.) и местах, которые тот посещал.

Затем через посредника он передал Дарье Треповой (внесена в перечень террористов и экстремистов) взрывное устройство, замаскированное под гипсовый бюст. После взрыва Денисов выехал из России через Армению в Турцию.

В результате взрыва в кафе погиб Татарский, еще 42 человека пострадали.

Трепову в январе 2024 года приговорили к 27 годам колонии. Дмитрий Касинцев, укрывавший ее после взрыва, получил 1 год и 9 месяцев лишения свободы.

Кроме того, суд установил, что Денисов содействовал подготовке теракта в ДНР в сентябре 2024 года, однако его удалось предотвратить. Сам Денисов родился в городе Снежное, который сейчас находится на территории ДНР.

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