Суд приговорил Дарью Трепову к 27 годам колонии по делу о теракте в Петербурге

Фото: телеграм-канал Baza (Дарья Трепова внесена в перечень террористов и экстремистов)

Второй Западный окружной военный суд на выездном заседании в Санкт-Петербурге приговорил Дарью Трепову (внесена в реестр террористов и экстремистов) к 27 годам заключения по делу о теракте в петербургском кафе, в результате которого погиб военкор Владлен Татарский (Максим Фомин). Об этом пишет РИА Новости.

Отбывать наказание она будет в колонии общего режима, также ей назначен штраф 600 тысяч рублей.

Девушка обвиняется по пункту "б" части 3 статьи 205 УК РФ ("Теракт"), части 4 статьи 222.1 УК РФ ("Незаконное приобретение, передача, хранение, перевозка, ношение взрывных устройств"), части 4 статьи 327 УК РФ ("Приобретение, хранение, перевозка заведомо поддельного водительского удостоверения с целью облегчить совершение другого преступления"). Трепова признала вину только по статье 327.

Гособвинитель в прениях просила назначить Треповой 28 лет лишения свободы, а также штраф в 800 тысяч рублей. Максимальное наказание для женщин по совокупности преступлений по УК РФ составляет 30 лет. Трепова и ее адвокат просили отправить дело на доследование.

Суд также приговорил к 1 году 9 месяцам колонии общего режима Дмитрия Касинцева, прятавшего Трепову после теракта. Его признали виновным в укрывательстве Треповой.

В апреле 2023 года в кафе "Стрит-бар" в центре Петербурга произошел взрыв, в результате чего погиб военкор Владлен Татарский (Максим Фомин), еще 42 человека пострадали.

Следствие задержало Трепову, передавшую журналисту статуэтку, внутри которой находилось взрывное устройство. Впоследствии девушку арестовали.

В рамках расследования правоохранители задержали и Касинцева, к которому Трепова пришла после совершения теракта. Он был в курсе, что та причастна к ситуации, однако скрывал ее.

В ходе заседания суда 15 ноября они частично признали свою вину. Впоследствии Второй Западный окружной военный суд продлил арест Треповой. Она останется в СИЗО до 18 апреля 2024 года.

19 января потерпевшие заявили к Треповой и другим обвиняемым гражданские иски на общую сумму 50 миллионов рублей. Также прокурор запросила для Треповой 28 лет лишения свободы.

22 января Трепова не стала признавать вину, но во время своего последнего слова девушка взяла на себя моральную ответственность за произошедшее.

Также обвиняемая сообщила, что якобы не знала ничего о военкоре Татарском, который погиб в результате теракта. При этом она уточнила, что во время личной встречи он показался ей добродушным.

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