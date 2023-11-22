Вдова Татарского не будет подавать иск о компенсации ущерба к Треповой

Фото: Агентство "Москва"/Пелагия Тихонова

Валерия Фомина, которая является вдовой погибшего в результате теракта в кафе военкора Владлена Татарского, не планирует подавать иск о возмещении ущерба на обвиняемую Дарью Трепову (внесена в список террористов и экстремистов в РФ). Об этом сообщает РИА Новости из зала суда.

Женщина рассказала на заседании, что с начала спецоперации мужу присылали угрозы, но Татарский не придавал этому большого значения. Кроме того, она заявила, что супруг редко принимал подарки лично и просил их оставить в московском магазине "Листва".

Также жена военкора добавила, что в ходе творческой встречи в питерском кафе сидела на ступеньках далеко от мужа, а Трепову не знала. Однако супруга видела фотографии открыток, которые та дарила мужу в конце марта в рамках поддержки бойцов СВО.

2 апреля в кафе "Стрит-бар" в центре Санкт-Петербурга произошел теракт, в результате которого погиб военкор Татарский, еще 42 человека пострадали.

В рамках расследования уголовного дела задержали Трепову. По данным следствия, она подарила журналисту статуэтку, внутри которой находилось взрывное устройство. Позже ее отправили в СИЗО.

Также был задержан Дмитрий Касинцев, к которому Трепова пришла после совершения теракта. Он знал, что та причастна к случившемуся, но скрывал ее и сообщал полицейским ложную информацию о местонахождении девушки.

На заседании суда 15 ноября Трепова и Касинцев частично признали свою вину.

Следствие по делу о теракте в отношении Треповой продлили до 2 декабря