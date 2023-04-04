Суд в Москве арестовал Дарью Трепову по делу о теракте в Петербурге

Фото: Москва 24

Басманный суд Москвы арестовал Дарью Трепову, обвиняемую в совершении теракта в кафе в Санкт-Петербурге.

"Суд постановил ходатайство следствия удовлетворить и избрать Дарье Треповой меру пресечения в виде заключения под стражу на срок до 2 июня 2023 года", – говорится в сообщении.

В свою очередь, сторона защиты запросила меру пресечения, не связанную с лишением свободы.

Заседание суда по делу Треповой проходило в закрытом для прессы формате. Как пояснил судья, это было необходимо во избежание разглашения тайны предварительного расследования.

Трепова была задержана по подозрению в совершении теракта в кафе в Санкт-Петербурге, где проходил творческий вечер военкора Владлена Татарского. В результате взрыва журналист погиб, еще 40 человек пострадали.

По факту происшествия возбудили уголовное дело об убийстве, которое позднее переквалифицировали как теракт.

На допросе задержанная Трепова призналась, что принесла в заведение статуэтку, которая после взорвалась. Позже девушке предъявили обвинение по двумя статьям УК РФ: "Теракт, совершенный организованной группой, повлекший умышленное причинение смерти человеку" и "Незаконное ношение взрывчатых устройств, совершенное организованной группой".

Теракт в кафе, как заявили в Национальном антитеррористическом комитете, был спланирован спецслужбами Украины при помощи сторонников организованного Алексеем Навальным "Фонда борьбы с коррупцией", который признан экстремистской организацией и запрещен в РФ.

Владимир Путин наградил военного корреспондента Владлена Татарского орденом Мужества посмертно.



Следователь запросил закрытый режим заседания по аресту Треповой

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!