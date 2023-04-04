Пригожин посмертно зачислил военкора Владлена Татарского в ряды ЧВК "Вагнер"

Фото: vk.com/vladlentatarskiy

Основатель частной военной компании "Вагнер" Евгений Пригожин посмертно зачислил в ряды ЧВК военного корреспондента Максима Фомина, больше известного как Владлен Татарский. Об этом говорится в телеграм-канале пресс-службы бизнесмена.

Как уточняется в документе, Фомин зачислен бойцом ЧВК по решению совета командиров и при согласии его семьи с 2 апреля 2023 года.

По словам бизнесмена, это необходимо для того, чтобы родные погибшего могли получить компенсации и другие социальные гарантии, предусмотренные для погибших военнослужащих частной военной компании.

Теракт в кафе Санкт-Петербурга произошел 2 апреля. Во время творческого вечера военкора Владлена Татарского произошел взрыв, в результате которого он погиб, еще 40 человек пострадали. Взрывное устройство, предположительно, было заложено в подарок – статуэтку, которую презентовали военкору.

По факту происшествия возбудили уголовное дело об убийстве, которое позднее переквалифицировали как теракт. По подозрению в совершении теракта была задержана 26-летняя Дарья Трепова. На допросе девушка призналась, что принесла в заведение статуэтку, которая после взорвалась.

Теракт в кафе, как заявили в Национальном антитеррористическом комитете, был спланирован спецслужбами Украины при помощи сторонников организованного Алексеем Навальным "Фонда борьбы с коррупцией", который признан экстремистской организацией и запрещен в РФ.

Владимир Путин наградил военного корреспондента Владлена Татарского орденом Мужества посмертно.

Пострадавшие при взрыве в кафе в Петербурге получат денежные компенсации

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!