Песков назвал терактом убийство военкора Владлена Татарского

Фото: Александр Демьянчук/ТАСС

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал терактом убийство военного корреспондента Владлена Татарского. По его словам, Владимира Путина незамедлительно проинформировали о случившемся.

"Это террористический акт, мы с вами видели заявление НАК. Сейчас идет активная фаза следствия, мы видим достаточно энергичные шаги по задержанию подозреваемых. Давайте в любом случае наберемся терпения и дождемся заявлений наших спецслужб, которые работают там", – сказал представитель Кремля.

Он добавил, что судя по заявлению НАК, отношение к планировке этого теракта могут иметь украинские специальные службы. Также Песков пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим при взрыве в Санкт-Петербурге.

Ранее Национальный антитеррористический комитет сообщил, что теракт в Санкт-Петербурге, в результате которого погиб военный корреспондент Владлен Татарский, был спланирован украинскими спецслужбами с привлечением сторонников организованного Алексеем Навальным "Фонда борьбы с коррупцией", который признан экстремистской организацией, а также запрещен в РФ.

По данным ведомства, задержанная по подозрению в причастности к инциденту Дарья Трепова является сторонницей Навального и ФБК.

Накануне в петербургском кафе "Стрит-бар" на Университетской набережной произошел взрыв. В этот момент там проходил творческий вечер военкора Владлена Татарского.

По версии следствия, взрывное устройство находилось в статуэтке, которую в заведение принесла Дарья Трепова. В результате его детонации журналист погиб, еще 32 человека получили ранения.

По факту происшествия было возбуждено уголовное дело об убийстве. Правоохранительные органы задержали Трепову по подозрению в причастности к взрыву в кафе.



Число пострадавших в результате взрыва в Санкт-Петербурге возросло до 30 человек

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