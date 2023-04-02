Взрывное устройство, сработавшее в кафе в Петербурге, спрятали в подарке Татарскому

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Взрывное устройство, сработавшее в кафе в Санкт-Петербурге, спрятали в подаренной военкору Владлену Татарскому статуэтке, сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

"Самодельное взрывное устройство было спрятано в статуэтку, которую подарили военному корреспонденту Владлену Татарскому, после чего оно сработало", – заявил источник. По его словам, взрывчатка была размером с кусок мыла и без проблем поместилась в статуэтку.

В свою очередь, источник РИА Новости заявил, что статуэтку осматривали перед тем, как передать Татарскому, а сам военкор знал человека, который преподнес подарок – это девушка, которая не раз передавала ему открытки на мероприятиях.

Информация о взрыве в кафе "Стрит-бар" на Университетской набережной поступила в полицию в 18:13 2 апреля. В результате происшествия погиб военный корреспондент Владлен Татарский – в этом кафе у него проходил творческий вечер, 16 человек пострадали.

По предварительным данным, мощность взрывного устройства составила 200 граммов тротила и было начинено поражающими элементами. В полиции предполагают, что взрывчатку мог пронести один из посетителей, сейчас всех присутствующих в момент взрыва проверяют.

По факту ЧП организована прокурорская проверка.

Настоящее имя Владлена Татарского – Максим Фомин. Он получил известность с начала спецоперации на Украине, записывая аналитические видео под названием "Вечерний Владлен", на которых разбирал ход СВО и давал советы мобилизованным.

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