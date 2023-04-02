В МВД подтвердили гибель Татарского при взрыве в Санкт-Петербурге

Фото: vk.com/vladlentatarskiy

В ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области подтвердили, что погибшим при взрыве в кафе на Университетской набережной является военкор Владлен Татарский.

"2 апреля 2023 года в 18:13 в полицию Василеостровского района поступила информация о том, что в кафе на Университетской набережной, дом 25 произошел взрыв. В результате инцидента один человек погиб, им оказался военный корреспондент Владлен Татарский. 16 человек пострадали, их осматривают медицинские работники", – сказали в пресс-центре.

В МВД добавили, что руководство и группа сотрудников ГУУР МВД России выехали на место происшествия, на месте также работает полиция города и экстренные службы.

Взрыв прогремел в кафе "Стрит-бар" во время творческого вечера военного корреспондента. По предварительным данным, взрывное устройство мощностью 200 граммов тротила сработало возле сцены. Как сообщили ТАСС в силовых структурах, полиция проверяет всех посетителей кафе на причастность к взрыву и устанавливает, кто мог пронести устройство.

Отмечается, что вход на творческий вечер Татарского был свободным. "Сегодня (02.04) у нас в гостях Владлен Татарский! Приглашайте с собой друзей! Начало в 17:00. Вход свободный", – говорится в анонсе мероприятия в соцсетях.

Момент взрыва в кафе попал на видео. На кадрах видно, как после взрыва обрушилось фасадное остекление кафе.

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