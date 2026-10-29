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29 октября, 10:04

Транспорт

Три маршрута проекта "Москва – область" запустят с 31 октября

Фото: пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы

С 31 октября в Мытищах начнут работу сразу три новых автобусных маршрута проекта "Москва – область". Об этом сообщает пресс-служба Дептранса со ссылкой на заммэра Максима Ликсутова.

"В последний день октября запустим сразу 3 маршрута в Мытищи <...> в результате общее число маршрутов в этот подмосковный город достигнет 15", – сказал заммэра.

Новые направления свяжут разные районы города с Калужско-Рижской линией метро. Всего на маршруты выйдут 28 современных автобусов большого и среднего классов российского производства.

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Автобусы № 1170 и 1197 соединят центральные Мытищи со станцией метро "Медведково", а общественный транспорт на маршруте № 1412 – Перловку с той же станцией. Все три маршрута будут работать по зональным тарифам: стоимость проезда зависит от расстояния, а карту нужно прикладывать как на вход, так и на выход.

Сохраняются все льготы по социальным картам москвича и жителя Московской области. При необходимости карту жителя Подмосковья можно перекодировать в МФЦ. Школьникам и студентам столичных учебных заведений доступны абонементы "Единый" зоны "Пригород" на 30 и 90 дней по карте москвича. Абонементы "Единый" зоны "Пригород" на 30, 90 или 365 дней позволяют экономить до 60% в год и бесплатно пересаживаться на городской транспорт Москвы.

Ранее стало известно, что с 31 октября маршруты скорректируют в 4 округах Москвы. В частности, маршруты № т77 и 659 объединят в новый частый магистральный маршрут № м67, который свяжет район Ивановское со станцией МЦД-3 Перово. Маршруты № 83 и часть 659 интегрируют в новый маршрут № 683 – от МЦД-3 Перово автобусы поедут до станции метро "Семеновская".

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