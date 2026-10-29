ERR: Эстония планирует построить 150 бункеров вдоль границы с РФ

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Эстония планирует построить 150 бункеров вдоль границы с Россией. Об этом сообщила эстонская гостелерадиокомпания ERR со ссылкой на главу Минобороны республики Мартина Херема, передает RT.

Бункеры возведут в рамках создания Балтийского оборонительного пояса в Ида-Вирумаа. Кроме того, около 50 бункеров, как ожидается, построят на территории муниципальной или частной собственности.

Ранее сообщалось, что власти Эстонии рассматривают возможность введения обязательной военной службы для женщин. Выполнение плана призыва на срочную службу исключительно за счет мужчин в скором времени может стать затруднительным из-за снижения рождаемости, утверждали СМИ.

Численность призывников срочной службы в Эстонии с 2027 года будет составлять до 4 100 человек. Однако из-за снижения рождаемости потребуется выработать эффективную систему обязательной срочной службы для женщин, опираясь на опыт Норвегии, Швеции и Дании.

