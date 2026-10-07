Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

07 октября, 16:39

Политика
Главная / Новости /

ERR: Эстония может ввести обязательную военную службу для женщин

Эстония может ввести обязательную военную службу для женщин

Фото: depositphotos/AlexanderMils

Власти Эстонии рассматривают возможность введения обязательной военной службы для женщин. Об этом сообщила эстонская телерадиокомпания ERR со ссылкой на гендиректора департамента оборонных ресурсов Ану Раннавески.

По ее словам, выполнение плана призыва на срочную службу исключительно за счет мужчин в скором времени может стать затруднительным из-за снижения рождаемости.

Численность призывников срочной службы в Эстонии с 2027 года будет составлять до 4 100 человек. Однако из-за снижения рождаемости в период с 2035 по 2040 год будет сложно выполнять план. В таком случае потребуется выработать эффективную систему обязательной срочной службы для женщин, опираясь на опыт Норвегии, Швеции и Дании.

С 2013 года в Эстонии на добровольную военную службу ежегодно поступают около 50 женщин, что составляет 1–2% от общего числа призывников.

Ранее сообщалось, что Эстония якобы направляет военных ближе к границе с Россией. При этом журналисты отмечали, что Таллин следует стратегии "активной обороны", чтобы не допустить возможного вторжения. По мнению эстонских чиновников, прежняя модель обороны, сложившаяся после 2014 года, уже недостаточна.

Читайте также


политиказа рубежом

Столичных подростков за деньги учат ухаживать за родителями

Задания тренируют не столько аккуратность, сколько эмпатию, заботу о близких и ответственность

Читать
закрыть

Из-за чего судятся москвичи во время развода?

Бракоразводные процессы все чаще превращаются в затяжные конфликты без правил

Бывшие супруги судятся из-за детских кроватей, требуют вернуть деньги за операцию на грудь

Читать
закрыть

Зачем детей россиян вовлекают в терроризм и экстремизм?

Дети являются самыми желанными целями для террористов, поскольку вовлечь их гораздо проще

Подростки не получают приглашений в деструктивные сообщества или чаты, они находят их сами

Читать
закрыть

Волонтеры спасли собак из "концлагеря" для животных в Калуге

Измученным животным приходилось жить в стесненных обстоятельствах и есть друг друга

Читать
закрыть

Чем опасны популярные в Сети жидкие виниры?

Содержащийся в таких продуктах папаин разрушает большое количество органических соединений

После использования таких средств важно прополоскать рот

Читать
закрыть

Как не сойти с ума в квартире-студии?

Живя вдвоем, стоит договориться о праве на уединение

Также нужен ритуал завершения дня

Читать
закрыть

Сколько стоит новогодний корпоратив в Москве в 2026 году?

Аренда самой площадки может варьироваться от 50 до 100 тысяч рублей

Читать
закрыть

Алабай Джек 4 года находился в неволе под Люберцами

В клетке у Джека лежали куски протухшего мяса и ведро с застоявшейся зеленой водой

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика