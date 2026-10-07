ERR: Эстония может ввести обязательную военную службу для женщин

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Власти Эстонии рассматривают возможность введения обязательной военной службы для женщин. Об этом сообщила эстонская телерадиокомпания ERR со ссылкой на гендиректора департамента оборонных ресурсов Ану Раннавески.

По ее словам, выполнение плана призыва на срочную службу исключительно за счет мужчин в скором времени может стать затруднительным из-за снижения рождаемости.

Численность призывников срочной службы в Эстонии с 2027 года будет составлять до 4 100 человек. Однако из-за снижения рождаемости в период с 2035 по 2040 год будет сложно выполнять план. В таком случае потребуется выработать эффективную систему обязательной срочной службы для женщин, опираясь на опыт Норвегии, Швеции и Дании.

С 2013 года в Эстонии на добровольную военную службу ежегодно поступают около 50 женщин, что составляет 1–2% от общего числа призывников.

Ранее сообщалось, что Эстония якобы направляет военных ближе к границе с Россией. При этом журналисты отмечали, что Таллин следует стратегии "активной обороны", чтобы не допустить возможного вторжения. По мнению эстонских чиновников, прежняя модель обороны, сложившаяся после 2014 года, уже недостаточна.