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06 октября, 13:42

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Песков: Россия будет вынуждена реагировать на размещение ядерного оружия в Литве

Россия будет вынуждена реагировать на размещение ядерного оружия в Литве – Песков

Фото: Агентство "Москва"/Артур Новосильцев

Россия будет вынуждена принимать необходимые меры для обеспечения собственной безопасности в случае размещения ядерного оружия на территории Литвы. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя решение Сейма республики.

Парламент страны ранее проголосовал за отказ от конституционного запрета на размещение в стране ядерного оружия и иностранных военных баз. За исключение соответствующей нормы из основного закона высказались 106 депутатов, 18 выступили против, еще 6 воздержались.

Решение Сейма предполагает исключение из конституции 137-й статьи, которая запрещает размещение на территории Литвы оружия массового поражения, включая ядерное, а также иностранных военных баз. При этом Вильнюс добивается размещения в республике военной базы США.

Кроме того, спикер Сейма Юозас Олекас заявил, что отказ от запрета на размещение ядерного оружия снимает юридические ограничения в сфере безопасности, которые отличали Литву от других стран Евросоюза и НАТО.

Песков назвал возможное появление в Литве военной базы Альянса и ядерного оружия новым витком нагнетания напряженности. По его словам, приближение военной инфраструктуры НАТО к российским границам и размещение ядерного оружия в соседнем государстве не способствуют стабильности и предсказуемости ситуации в Европе.

Тем не менее для изменения конституции литовскому парламенту необходимо провести 2 голосования с интервалом в 3 месяца. Поправки должны получить не менее 94 голосов из 141. Повторное рассмотрение вопроса запланировано на 12 января.

Ранее президент США Дональд Трамп заявлял, что американские власти рассмотрят возможность создания постоянной военной базы в Литве. Он отметил, что хорошо знает многих жителей страны и назвал их замечательными людьми.

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