Трамп заявил, что рассмотрит возможность создания военной базы США в Литве

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Президент США Дональд Трамп заявил, что американские власти рассмотрят возможность создания постоянной военной базы в Литве. Об этом он сообщил журналистам в Белом доме.

"Мы, безусловно, рассмотрим этот вопрос. Я знаю очень много людей в Литве. Это замечательные люди", – сказал Трамп.

Ранее сейм Литвы одобрил поправку к конституции, которая снимает запрет на размещение оружия массового поражения, включая ядерное, на территории страны. За одобрение проголосовали 99 депутатов, против выступили 13, еще пятеро воздержались.

Между тем премьер-министр Литвы Миндаугас Синкявичюс признал, что у Вильнюса нет данных о подготовке Россией каких-либо враждебных действий.