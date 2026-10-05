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05 октября, 20:40

Политика

Литва и Польша создадут план эвакуации населения через госграницу

Фото: 123RF.com/yuliya29

Литва и Польша прорабатывают механизмы эвакуации населения через госграницу и приступили к подготовке обновленного плана. Об этом на совместной пресс-конференции после встречи с главой литовского МВД Мартинасом Кателинасом заявил польский министр внутренних дел и администрации Марчин Кервиньский, сообщает ТАСС.

Как рассказал Кервиньский, стороны обсудили создание альтернативных пунктов пересечения границы на случай экстремальных ситуаций, а также организацию центров приема эвакуированных. Существующие наработки требуют обновления: планы нужно согласовать, в том числе с учетом территориального аспекта, и унифицировать процедуры пересечения границы, уточнил он.

В свою очередь, Кателинас отметил, что в экстренной ситуации для жителей Литвы, Латвии и Эстонии путь отступления в Европу будет один – через Польшу.

Ранее сообщалось, что Варшава ведет работу над законопроектом о "предвоенном положении". Предполагается, что это определит правила действий в ситуации, когда страна не находится в состоянии войны, но уже и не в мирное время.

По словам польского генерала Романа Полько, целью документа является закрепление состояния "войны – не войны", с которым, считает он, сталкивается государство.

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