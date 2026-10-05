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05 октября, 09:28

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FT: Эстония перебрасывает войска ближе к российской границе

Эстония перебрасывает войска ближе к российской границе

Фото: ТАСС/ЕРА/VALDA KALNINA

Эстония направляет своих военных ближе к границе с Россией, пишет "Газета.ру" со ссылкой на Financial Times (FT).

По информации издания, Таллин, следуя стратегии "активной обороны", регулярно передислоцирует военнослужащих на восток, чтобы не допустить самого вторжения, а не рассчитывать на ответные меры уже после начала конфликта.

Эстонские военные и разведка считают, что Россия не намерена вести полномасштабную войну с НАТО, однако готовится к возможному противостоянию с прибалтийским государством.

Командир Первой бригады Эстонии полковник Тармо Кундла отметил, что страна должна "начать с границы и побеждать с первых же боев". Его часть перебрасывают из Тапы в Йыхви, который находится примерно в 50 километрах от границы с Россией. Там возводят новые объекты, а база в Нарве сможет постоянно принимать 200 военных и до 1 000 при кризисе.

В эстонском Минобороны подчеркнули: чтобы сдерживание было эффективным, агрессия против государства должна стать "немыслимой", а война не должна дойти до территории страны. По мнению чиновников, прежняя модель обороны, сложившаяся после 2014 года, уже недостаточна с учетом опыта конфликта на Украине.

Ранее премьер-министр Литвы Миндаугас Синкявичюс признал, что у Вильнюса нет данных о подготовке Россией каких-либо враждебных действий. При этом СМИ до этого обращали внимание на заявление зампреда Совбеза РФ Дмитрия Медведева по поводу планов Вильнюса изменить безъядерный статус страны. По словам политика, Литва может исчезнуть с карты мира в случае военного конфликта с Россией.

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