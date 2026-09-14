Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

14 сентября, 16:13

Политика
Главная / Новости /

Daily Express: Медведев сделал Литве пугающее предупреждение

В Британии назвали жутким предупреждение Медведева Литве

Фото: ТАСС/POOL/Екатерина Штукина

Зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев предупредил, что Литва может исчезнуть с карты мира в случае военного конфликта с Россией. Об этом пишет газета Daily Express.

Во время рабочей поездки Медведев обратил внимание на заявление Литвы о планах изменить безъядерный статус страны. По его словам, России придется реагировать на такие действия, из-за чего Литва исчезнет с карты мира. Издание назвало это предупреждение "жутким".

Ранее в сейме Литвы заявили о планах в начале 2027 года принять поправку к конституции, которая исключит из документа запрет на размещение ядерного оружия на территории страны.

В Кремле указывали, что такое решение спровоцирует большую опасность. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, если Литва разместит на своей территории ядерное оружие, нацеленное на Россию, то она сама станет целью российского ядерного арсенала.

Читайте также


политика

Опасная болезнь поразила легкие российских вейперов

Течение заболевания крайне тяжелое, из-за чего пациенты нередко попадают в реанимацию

"Вейп-ассоциированное поражение легких" не новое заболевание и ранее фигурировало в СМИ как EVALI

Читать
закрыть

Странный объект напугал жителей деревни под Ярославлем

Местные жители связали с ним гибель животных и необычное поведение птиц

Читать
закрыть

Россияне выступили за сокращение рабочей недели

Они уверены: восьмичасовой день давно превратился в формальность и не отражает реальную загрузку

Эксперты уточнили, что такой метод действительно дает эффект

Читать
закрыть

Чем опасны стоматологические экспресс-туры в Китай?

Эксперты уточняют: регулярно фиксируются случаи недобросовестного оказания услуг

Читать
закрыть

Сфинксу набили тату и выкинули на улицу в Ростове-на-Дону

Наказанием за подобное может стать штраф или лишение свободы

Читать
закрыть

Почему уход за кожей может покалечить детей?

Пилинги, эссенции и 10-ступенчатые схемы ребенку не нужны – они, наоборот, могут навредить

Читать
закрыть

Сколько москвичи готовы платить за няню в 2026 году?

Высокий спрос на нянь объясняется сезонностью

Около 8% российских семей согласны отдавать за услуги няни до половины дохода одного из родителей

Читать
закрыть

Хозяевам погибших после вакцины "Мультикан-8" собак предложили деньги

При этом связь между смертью питомцев и препаратом на данный момент не установлена

По мнению пострадавших, речь может идти о выплатах в 200–300 тысяч рублей

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика