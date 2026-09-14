Daily Express: Медведев сделал Литве пугающее предупреждение

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Зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев предупредил, что Литва может исчезнуть с карты мира в случае военного конфликта с Россией. Об этом пишет газета Daily Express.

Во время рабочей поездки Медведев обратил внимание на заявление Литвы о планах изменить безъядерный статус страны. По его словам, России придется реагировать на такие действия, из-за чего Литва исчезнет с карты мира. Издание назвало это предупреждение "жутким".

Ранее в сейме Литвы заявили о планах в начале 2027 года принять поправку к конституции, которая исключит из документа запрет на размещение ядерного оружия на территории страны.

В Кремле указывали, что такое решение спровоцирует большую опасность. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, если Литва разместит на своей территории ядерное оружие, нацеленное на Россию, то она сама станет целью российского ядерного арсенала.

