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13 сентября, 23:13

Политика

Захарова указала главе МИД Польши на "русофобию головного мозга"

Фото: ТАСС/пресс-служба МИД РФ

Официальный представитель МИД России Мария Захарова обвинила главу МИД Польши Радослава Сикорского в русофобии после его резких высказываний о якобы нападении России. Об этом Захарова заявила в своем телеграм-канале.

Ранее Сикорский заявлял, что Варшава быстро разгромила бы Россию в случае нападения. По его словам, Польша обладает "подавляющим превосходством в воздухе" и одержала бы быструю победу.

"Русофобия головного мозга", – прокомментировала его высказывание Захарова.

До этого глава польского внешнеполитического ведомства предложил НАТО усилить военные учения вблизи Калининградской области. По словам Сикорского, маневры должны быть "настолько агрессивными", чтобы российские власти не знали, чего ждать. Он также отрицательно ответил на вопрос о возможном захвате Калининграда.

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