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13 сентября, 16:38

Транспорт

Трамваи задерживались на улице Академика Королева из-за ДТП на путях

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Трамваи нескольких маршрутов задерживались на северо-востоке Москвы, на улице Академика Королева. Об этом сообщает пресс-служба Дептранса.

Это произошло из-за ДТП на путях в районе остановки у Аргуновской улицы. В результате в пути задерживались трамваи № 11, 17 и 25. Их маршруты также были временно изменены. Затем движение было восстановлено.

Ранее открытие второго здания единого диспетчерского центра "Московский транспорт" сделало его крупнейшей подобной организацией в Европе. Первое здание ЕДЦ открыли в 2019 году. В нем диспетчеры управляют работой метро, МЦК, МЦД и трамваев.

Второе здание комплекса было построено рядом с первым, работы завершились в июле 2026 года. Новый корпус будет отвечать за управление наземным и речным транспортом столицы. Диспетчеры в режиме реального времени смогут корректировать маршруты и расписание.

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