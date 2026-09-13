Четыре человека пострадали в ДТП в Калининграде

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Четыре человека пострадали в результате столкновения двух автомобилей в Калининграде. Об этом сообщает пресс-служба региональной Госавтоинспекции.

По предварительным данным, вечером 12 сентября на Киевской улице водитель Skoda при развороте не убедился в безопасности и столкнулся с двигавшейся в попутном направлении ГАЗелью. Как выяснилось, последним транспортным средством на деле был автомобиль скорой помощи.

В результате ДТП пострадали водитель легковушки и три пассажира ГАЗели, среди которых была беременная девушка. Как сообщают местные СМИ со ссылкой на источники в экстренных службах, девушку и водителя Skoda госпитализировали, оба находятся в состоянии средней тяжести. Фельдшеры, находившиеся в машине скорой помощи, получили ушибы и ссадины, их состояние оценивается как удовлетворительное.

Пассажиры ГАЗели – молодые люди 2001, 2002 и 2004 годов рождения.

Ранее подросток погиб в результате ДТП в Куйбышевском районе Новосибирской области. В районе села Кондусла 15-летний мальчик, находясь за рулем автомобиля УАЗ-31512, не справился с управлением и съехал на обочину. После произошло опрокидывание машины на крышу. Помимо водителя, в автомобиле находились еще трое несовершеннолетних – один из них погиб.

