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13 сентября, 17:00

Политика

Трамп призвал Зеленского прекратить удары по производству дизтоплива в РФ

Фото: whitehouse.gov

Президент США Дональд Трамп потребовал от украинского коллеги Владимира Зеленского остановить атаки на российские заводы, выпускающие дизельное топливо. Об этом Трамп заявил журналистам во время визита в Ирландию.

На этой неделе средняя цена дизельного топлива в США впервые в истории поднялась до 6 долларов за галлон (около 3,8 литра). По мнению Трампа, именно эти удары привели к дефициту дизеля в Соединенных Штатах.

"Это связано не с Ближним Востоком, а с тем, что происходит между Россией и Украиной. Мы говорили об этом с Зеленским", – цитирует его РИА Новости.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков говорил, что российская сторона не наносила удары по всем объектам на Украине, а начала это делать после того, как Киев своими действиями "открыл ящик Пандоры".

При этом зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что военный потенциал РФ позволяет нанести удар по Киеву и основным объектам НАТО так, что от них "не останется камня на камне". Он подчеркивал, что подобный шаг стал бы точкой абсолютного невозврата для всей Земли.

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