Собянин: на МЦД-4 за три года пассажиры совершили более 265 млн поездок

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Четвертый маршрут Московских центральных диаметров (МЦД-4) работает уже три года. За это время пассажиры совершили более 265 миллионов поездок, сообщил Сергей Собянин в MAX.

Мэр напомнил, что МЦД-4 является наиболее длинным маршрутом, который связывает ТиНАО с Балашихой. За счет бесплатных пересадок на рельсовый транспорт горожане могут сэкономить 49% стоимости проезда, а жители области – до 69%.

На маршруте курсируют 112 современных поездов, 30 из которых являются моделями "Иволга 4.0", добавил градоначальник. Этот состав разрабатывали специально для МЦД на Тверском вагоностроительном заводе, где он сейчас и выпускается. Система управления и программное обеспечение российские, в производстве участвуют свыше тысячи предприятий и порядка 120 тысяч специалистов из разных регионов.

Вместе с диаметрами в Москве появляются и новые вокзалы. Как напомнил Собянин, в апреле этого года открылся московский городской вокзал Москва-Сити МЦД-1, интегрированный с МЦД-4. А совсем недавно пассажиров принял вокзал Серп и Молот.

Новые транспортные связи стимулируют развитие территорий, подчеркнул мэр. В первый год после начала работы МЦД-4 суммарная кассовая выручка малого и среднего бизнеса в радиусе 1,5 километра от станций повысилась примерно на 15% в сопоставимых ценах. Наибольший рост замечен в сфере общественного питания, розничной и оптовой торговле.

Ранее Собянин рассказал, что трамвай стал лидером по росту пассажиропотока на городском транспорте в столице. Он указал, что подвижной состав был полностью обновлен, также в городе открыли два Московских трамвайных диаметра. А всего за первое полугодие 2026-го на всех видах общественного транспорта совершили 2,46 миллиарда поездок.