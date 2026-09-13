Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

13 сентября, 23:49

Политика
Главная / Новости /

The Telegraph: Шотландия, Уэльс и Северная Ирландия потребуют независимости от Лондона

Лидеры Шотландии, Уэльса и Северной Ирландии потребуют независимости от Лондона – СМИ

Фото: 123RF.com/shorohov

Власти Шотландии, Уэльса и Северной Ирландии намерены подписать совместную декларацию с требованием права на проведение референдумов о независимости от Лондона. Об этом сообщает The Telegraph.

По данным газеты, документ будет подписан в понедельник, 14 сентября, на встрече представителей кельтских регионов в Кардиффе. Соглашение затронет экономику, энергетику, отношения с Европой и вопросы самоопределения. Стороны также договорятся о членстве в Евросоюзе: Шотландия и Уэльс хотят стать новыми членами альянса, а Северная Ирландия хочет войти в состав Республики Ирландия.

Меморандум обяжет первых министров регионов укреплять взаимодействие с европейскими соседями при подготовке к самоопределению. Документ направлен на давление на правительство премьер-министра Великобритании.

В мае на региональных выборах во всех трех автономиях победили партии, выступающие за независимость. Парламент Шотландии поддержал инициативу о референдуме. Первый министр Северной Ирландии Мишель О’Нил заявила о необходимости отделения, а первый министр Уэльса Рин ап Йорверт уже поднимал вопрос о независимости в переговорах с Лондоном.

Ранее Гренландия также стала на шаг ближе к независимости от Дании. На выборах в парламент острова победила оппозиционная партия "Демократы". Это произошло на фоне заявлений президента Дональда Трампа о намерении присоединить остров к территории США.

Читайте также


политиказа рубежом

Странный объект напугал жителей деревни под Ярославлем

Местные жители связали с ним гибель животных и необычное поведение птиц

Читать
закрыть

Россияне выступили за сокращение рабочей недели

Они уверены: восьмичасовой день давно превратился в формальность и не отражает реальную загрузку

Эксперты уточнили, что такой метод действительно дает эффект

Читать
закрыть

Чем опасны стоматологические экспресс-туры в Китай?

Эксперты уточняют: регулярно фиксируются случаи недобросовестного оказания услуг

Читать
закрыть

Сфинксу набили тату и выкинули на улицу в Ростове-на-Дону

Наказанием за подобное может стать штраф или лишение свободы

Читать
закрыть

Почему уход за кожей может покалечить детей?

Пилинги, эссенции и 10-ступенчатые схемы ребенку не нужны – они, наоборот, могут навредить

Читать
закрыть

Сколько москвичи готовы платить за няню в 2026 году?

Высокий спрос на нянь объясняется сезонностью

Около 8% российских семей согласны отдавать за услуги няни до половины дохода одного из родителей

Читать
закрыть

Хозяевам погибших после вакцины "Мультикан-8" собак предложили деньги

При этом связь между смертью питомцев и препаратом на данный момент не установлена

По мнению пострадавших, речь может идти о выплатах в 200–300 тысяч рублей

Читать
закрыть

Почему современные дети хуже читают и считают?

Детям тяжело находить главную мысль и сопоставлять данные из разных источников

Эксперты уверены: всеми виной развитие высоких технологий

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика