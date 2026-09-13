The Telegraph: Шотландия, Уэльс и Северная Ирландия потребуют независимости от Лондона

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Власти Шотландии, Уэльса и Северной Ирландии намерены подписать совместную декларацию с требованием права на проведение референдумов о независимости от Лондона. Об этом сообщает The Telegraph.

По данным газеты, документ будет подписан в понедельник, 14 сентября, на встрече представителей кельтских регионов в Кардиффе. Соглашение затронет экономику, энергетику, отношения с Европой и вопросы самоопределения. Стороны также договорятся о членстве в Евросоюзе: Шотландия и Уэльс хотят стать новыми членами альянса, а Северная Ирландия хочет войти в состав Республики Ирландия.

Меморандум обяжет первых министров регионов укреплять взаимодействие с европейскими соседями при подготовке к самоопределению. Документ направлен на давление на правительство премьер-министра Великобритании.

В мае на региональных выборах во всех трех автономиях победили партии, выступающие за независимость. Парламент Шотландии поддержал инициативу о референдуме. Первый министр Северной Ирландии Мишель О’Нил заявила о необходимости отделения, а первый министр Уэльса Рин ап Йорверт уже поднимал вопрос о независимости в переговорах с Лондоном.

Ранее Гренландия также стала на шаг ближе к независимости от Дании. На выборах в парламент острова победила оппозиционная партия "Демократы". Это произошло на фоне заявлений президента Дональда Трампа о намерении присоединить остров к территории США.

