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Политика

В Госдуме призвали сделать в школах меню для детей с непереносимостью глютена

Фото: Москва 24/Роман Балаев

Школы, детские сады, больницы и санатории должны обеспечивать детей с непереносимостью глютена специальным безглютеновым питанием. С соответствующим предложением первый зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства, председатель "Совета матерей" Татьяна Буцкая обратилась к министру здравоохранения Михаилу Мурашко, сообщает ТАСС.

Депутат напомнила, что целиакия – хроническое заболевание, при котором единственным лечением является строгая пожизненная безглютеновая диета. При этом таких продуктов на рынке мало, и они в 5–10 раз дороже обычных, что создает серьезную нагрузку на семейный бюджет. Дети с этим диагнозом не могут безопасно питаться в образовательных и медицинских учреждениях без специальных условий.

Буцкая попросила предусмотреть обязанность организаций при наличии медицинского заключения обеспечивать безопасное специализированное питание, а если это объективно невозможно – компенсировать его стоимость и создать условия для хранения и разогрева пищи, принесенной родителями.

Кроме того, депутат предложила рассмотреть закрепление на федеральном уровне минимальной гарантии поддержки детей с подтвержденной целиакией – в виде денежной выплаты или обеспечения безглютеновыми продуктами с ежегодной индексацией.

Ранее в Госдуме предложили указывать калорийность всей упаковки продуктов. Вице-спикер Борис Чернышов обратился с этой инициативой к министру промышленности и торговли Антону Алиханову с инициативой об изменении правил маркировки.

Депутат просит обязать производителей крупным шрифтом наносить на упаковку общую энергетическую ценность товара (в килокалориях), сохранив при этом информацию о калорийности на 100 граммов или порцию.

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