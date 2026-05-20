Матвиенко заявила, что в больницах не должно быть "баланды" на обед

Председатель Совфеда Валентина Матвиенко заявила, что "баланды" на обед в больницах быть не должно. Такой комментарий она сделала во время "Часа субъекта" на пленарном заседании верхней палаты парламента на фоне жалоб на питание в больницах Пензенской области.

Матвиенко отметила, что медучреждение не является рестораном, поэтому никто не требует приготовления для пациентов "деликатесов". Однако, по ее мнению, питание в данных организациях должно быть "здоровым, простым и вкусным".

"Вот пишут: "Есть невозможно". <...> Вот даже в детской хирургии, невозможно. Коллеги, так нельзя", – указала председатель Совфеда.

Поэтому она призвала взять на жесткий контроль качество питания в больницах, обратившись в том числе к временно исполняющему обязанности заместителя председателя правительства – министру здравоохранения Пензенской области Вячеславу Космачеву.

"Почему баландой людей кормят, а деньги-то тратятся. И все это идет в отходы потом. Так для чего деньги тратятся?" – обратила внимание Матвиенко, добавив, что вопрос с качеством еды в медучреждениях можно решить.

Ранее заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова рассказывала, что пациенты взрослых стационаров Москвы могут попробовать фриттату, ризотто, сырники и блины с лососем благодаря обновлению сервировки и перечня доступных рационов.

Она отметила, что питание является важным элементом лечения, так как блюда могут сильно повлиять на самочувствие, эмоциональное состояние и в целом эффективность проводимого лечения.

Для разных категорий граждан доступны 10 специальных рационов, разработанных экспертами по лечебному и диетическому питанию. При этом часть продуктов выполнены в промышленных упаковках, что гарантирует их качество и безопасность. Кроме того, в больницах заменили посуду на более прочную и эстетичную.

