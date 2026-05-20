Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

20 мая, 17:00

Политика

Матвиенко заявила, что в больницах не должно быть "баланды" на обед

Фото: ТАСС/Владимир Гердо

Председатель Совфеда Валентина Матвиенко заявила, что "баланды" на обед в больницах быть не должно. Такой комментарий она сделала во время "Часа субъекта" на пленарном заседании верхней палаты парламента на фоне жалоб на питание в больницах Пензенской области.

Матвиенко отметила, что медучреждение не является рестораном, поэтому никто не требует приготовления для пациентов "деликатесов". Однако, по ее мнению, питание в данных организациях должно быть "здоровым, простым и вкусным".

"Вот пишут: "Есть невозможно". <...> Вот даже в детской хирургии, невозможно. Коллеги, так нельзя", – указала председатель Совфеда.

Поэтому она призвала взять на жесткий контроль качество питания в больницах, обратившись в том числе к временно исполняющему обязанности заместителя председателя правительства – министру здравоохранения Пензенской области Вячеславу Космачеву.

"Почему баландой людей кормят, а деньги-то тратятся. И все это идет в отходы потом. Так для чего деньги тратятся?" – обратила внимание Матвиенко, добавив, что вопрос с качеством еды в медучреждениях можно решить.

Ранее заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова рассказывала, что пациенты взрослых стационаров Москвы могут попробовать фриттату, ризотто, сырники и блины с лососем благодаря обновлению сервировки и перечня доступных рационов.

Она отметила, что питание является важным элементом лечения, так как блюда могут сильно повлиять на самочувствие, эмоциональное состояние и в целом эффективность проводимого лечения.

Для разных категорий граждан доступны 10 специальных рационов, разработанных экспертами по лечебному и диетическому питанию. При этом часть продуктов выполнены в промышленных упаковках, что гарантирует их качество и безопасность. Кроме того, в больницах заменили посуду на более прочную и эстетичную.

Читайте также


политикаобщество

Главное

Чем опасно подавление эмоций при "бежевом" воспитании?

Миллениалы, практикующие "бежевое" воспитание, не могут справиться с возрастным кризисом детей

Основной претензией "осознанных" родителей становится детская агрессия

Читать
закрыть

Почему Димы оказались ред-флагами для отношений?

В молодежной среде имя стало восприниматься как признак неблагонадежного партнера

Читать
закрыть

Куда отправиться в последние длинные выходные 2026 года?

В Турцию и Египет можно поехать меньше чем за 100 тысяч с вылетом из Москвы

Читать
закрыть

Почему появляется зависимость от таро?

К подобным практикам обращаются люди с выраженной тревожностью

Читать
закрыть

Какую погоду ждать москвичам?

Столбики термометров опустятся до плюс 13 после 30-градусной жары

Синоптики не исключают даже снег в последние дни месяца

Читать
закрыть

Как защититься от инфекционного мононуклеоза?

Следует избегать контактов с людьми, имеющими признаки респираторной инфекции

Пациентам с хроническими заболеваниями рекомендуется не посещать закрытые помещения

Читать
закрыть

Что ждет российские кинотеатры без иностранных релизов?

Задержка мировых премьер наносит кинотеатрам финансовый ущерб

Для стабильной посещаемости кинотеатров нужен разнообразный жанровый контент

Читать
закрыть

Что известно об ударе ВСУ по колледжу в Старобельске?

Для атаки были задействованы четыре БПЛА

Здание общежития обрушилось с 5-го по 2-й этаж

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика