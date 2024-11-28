Пациенты столичных больниц смогут попробовать фриттату, ризотто и блины с лососем

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Пациенты взрослых стационарах Москвы смогут попробовать фриттату, ризотто, сырники и блины с лососем благодаря обновлению сервировки и перечня доступных рационов. Об этом рассказала заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"Мы хотим полностью изменить представление о больничной еде. Теперь во всех взрослых стационарах столицы пациентам доступен не только здоровый, сбалансированный и разнообразный рацион, но и вкусный", – указала заммэра.

Она подчеркнула, что питание является важным элементом лечения, так как блюда могут сильно повлиять на самочувствие, эмоциональное состояние и в целом эффективность проводимого лечения.

Для разных категорий граждан доступны 10 специальных рационов, разработанных экспертами по лечебному и диетическому питанию. При этом часть продуктов выполнены в промышленных упаковках, что гарантирует их качество и безопасность. Кроме того, в больницах заменили посуду на более прочную и эстетичную.

Каждая медицинская организация может выбрать наиболее удобный способ подачи блюд – от классической подачи на подносах с тарелками до питания в одноразовых контейнерах и подносов со встроенной посудой, подчеркнула Ракова.

При этом для тех пациентов, кто только восстанавливается после хирургических операций, предусмотрены блюда мягкой консистенции – гречневые и рисовые каши, белковый омлет, фруктовое пюре, куриный бульон. Пациентам с болезнями ЖКТ предлагают творожное запеченное суфле и йогурты, перец с овощами и рисом, супы-пюре, рубленные шницели, отварной язык и паровые котлеты из трески.

Ранее Сергей Собянин рассказывал, что в столице после реконструкции открыли уже 13 детских и взрослых поликлиник. Они находятся в районах Солнцево, Крюково, Савелки, Войковском, Ломоносовском, Коньково, Ивановское, Кузьминки, Можайском, Северное Медведково, Выхино-Жулебино, Братеево и Отрадное. Теперь они обслуживают более 440 тысяч человек.

