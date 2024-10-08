Сергей Собянин рассказал о масштабной реконструкции Боткинской больницы

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

В Москве проходит масштабная программа реконструкции корпусов ММНКЦ имени С. П. Боткина. Об этом сообщил Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

В этом году специалисты проводят работы в трех зданиях больницы. Так, в лечебном корпусе № 2 основные работы уже были завершены.

"В научно-академическом корпусе № 10 выполнено 98% запланированного объема. Завершим все до конца года. Терапевтический корпус № 8 готов на 60%. Окончание работ запланировано на первый квартал 2025 года", – добавил мэр Москвы.

Помимо этого, теплые переходы обустроят между историческим 10-м и корпусами № 16 и 21.

Территория больницы также благоустраивается: центральный парк стал комфортнее и функциональнее, появились пять новых контрольно-пропускных пунктов, зоны отдыха, преобразится парадный двор, где сделают два фонтана. В целом работы по благоустройству выполнены уже на 60%, заключил градоначальник.

В текущем году в столице благоустроят территории четырех больниц. К примеру, на территории больницы имени А. К. Ерамишанцева уже выполнили больше половины работ. Здесь появится мультисенсорный сад для отдыха, реабилитации и рефлексотерапии.

Кроме того, инвесторы построят три новых поликлиники в районе Коммунарка в ближайшие три года. В частности, в 2025 году инвестор планирует достроить поликлинику на 475 посещений в смену на территории жилого комплекса на улице Александры Монаховой.