Тротуары и фонтаны отремонтировали в саду "Аквариум" в центре Москвы

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Тротуары и фонтаны отремонтировали в саду "Аквариум" на Большой Садовой улице в центре столицы. Об этом сообщает пресс-служба городского хозяйства Москвы.

"Провели благоустройство территории сада "Аквариум" – любимого места отдыха москвичей, артистов и зрителей театра "Моссовета". В рамках проекта сохранили привычный облик пространства, но добавили ему функциональности", – отметил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

В рамках работ специалисты убрали воздушные провода в кабельную канализацию, установили дополнительную ливневку и скамейки. Кроме того, украсили сад фонарями в историческом стиле и обновленной колоннадой, которая является одной из визитных карточек "Аквариума".

Возле входа в сад появятся 6 афиш-лайтбоксов и 4 видеоэкрана, где будут показывать сцены из спектаклей. При этом специалисты не забыли и про благоустройство самой территории, почистив ворота с решетками, а также разбив газон площадью 5,4 тысячи квадратных метров.

Поздней осенью планируется высадить цветники из многолетников и 3,2 тысячи разнообразных кустарников.

Вместе с этим специалисты завершают благоустройство у причалов регулярного электротранспорта Кутузовский и Сити-Багратион, расположенных на столичной набережной Тараса Шевченко. Сейчас готовность проектов оценивается на 95%, а полностью работы будут окончены в октябре.

Специалистам предстояло сделать удобные подходы к причалам для пешеходов и пассажиров, а также обустроить комфортное пространство для отдыха. Сейчас они планируют установить 50 лавочек и более 200 фонарей с энергосберегающими свойствами. Кроме того, поздней осенью будет высажено свыше 50 деревьев и почти 400 кустарников.

