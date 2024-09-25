Собянин: в районе Южного порта появится зеленая набережная без автомобилей

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

На территории Южного порта появится зеленая набережная, свободная от автомобилей. Об этом сообщил в своем телеграм-канале Сергей Собянин.



По словам мэра, набережная станет частью велопешеходного маршрута, протяженность которого составляет 13 километров. Кроме того, она соединит новые жилые кварталы в Южном порту с Полуостровом ЗИЛ и парком развлечений "Остров мечты".



Инвесторы сделают вдоль прибрежной линии уникальные водные локации, а в самой широкой части акватории Москвы-реки обустроят понтонный бассейн и зоны для спорта. Также на территории набережной появится большой амфитеатр, открытая площадка для мероприятий, музеи и театры, кафе с террасами.



В жилом микрорайоне Южного порта организуют около 25 гектаров зеленых территорий – с садами, аллеями и лужайкой для пикников.



"После реорганизации промзона Южный порт станет одним из самых перспективных районов Москвы", – подчеркнул Собянин.

Сама набережная на территории бывшей промзоны будет расширена с 20 до 35 метров за счет понтонных конструкций. По словам главного архитектора Москвы Сергея Кузнецова, благоустройство береговой линии Южного порта является образцовым показателем использования прогрессивных урбанистических практик.

Понтон позволит потрогать воду и оказаться на ее уровне, а не только смотреть на нее сверху. Это в корне поменяет формат взаимодействия с рекой и ее визуальное восприятие, подчеркнул Кузнецов.

