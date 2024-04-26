Одна из самых больших яхтенных гаваней РФ появится в Южном порту

Фото: комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы/рендер Москомархитектуры

Новая яхтенная гавань появится в Южном порту. Она станет самой большой по количеству стояночных мест в столице и второй по значимости в РФ после Сочи, сообщает пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства столицы со ссылкой на главного архитектора города Сергея Кузнецова.

Причал будет вмешать 200 судов и 50 катеров.

"В Москве и области существуют разные возможности для водных путешествий, хотя до конца потенциал этой акватории еще не раскрыт. Например, здесь можно создавать гавани с комплексной инфраструктурой для обслуживания судов, местами для отдыха – ресторанами, магазинами, сервисными зонами и прибрежным променадом", – подчеркнул архитектор.

На набережной построят марину для яхт, причал для судов и остановку для водного электротакси. Также здесь планируется сделать условия для сапсерфинга, вейксерфинга и вейкбординга.

Специалисты окружат гавань парящим на высоте 30 метров прозрачным ярусом. Его наземную часть благоустроят и озеленят.

На пирсе шириной 25 метров установят площадки для спорта, бассейны на понтонах, а в центре залива поместят большой амфитеатр и площадку для мероприятия. Вдоль прибрежного променада расположатся магазины, кофейни и рестораны.

Ранее Сергей Собянин объявил о начале сезона летней навигации по Москве-реке. В этом году в первую очередь были приведены в порядок набережные, где были очищены гранитные парапеты и чугунные ограждения, а также обновлены сходы к воде и прогулочные тротуары, подчеркнул он.

