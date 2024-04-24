Сергей Собянин объявил о начале сезона летней навигации по Москве-реке

Фото: телеграм-канал "Сергей Собянин. Личный блог"

Новый сезон летней навигации на Москве-реке откроется 24 апреля. Об этом написал в своем личном блоге Сергей Собянин.

"Времена меняются, но речная прогулка по-прежнему остается одним из самых любимых развлечений москвичей. И даже больше, с каждым годом популярность этого вида отдыха только растет, чему немало способствовало возрождение Северного и Южного речных вокзалов", – подчеркнул мэр Москвы.

Для того, чтобы прогулки по реке были безопасными и приятными, коммунальные службы ежегодно в апреле тщательно готовят причалы, набережные Москвы-реки к открытию навигации. Специалисты проводят обследование и очистку, а также углубление дна при необходимости.

В этом году в первую очередь были приведены в порядок набережные, где были очищены гранитные парапеты и чугунные ограждения, а также обновлены сходы к воде и прогулочные тротуары.

"Все причалы также тщательно промыли, обработали гранитные откосы, металлические ограждения и чугунные элементы. Там, где необходимо, отремонтировали основания причалов, заменили изношенные резиновые отбойники", – добавил Собянин.

По словам градоначальника, многие причалы прогулочного флота и регулярного речного транспорта обустроили лавочками, урнами, шатрами и ограждениями. Помимо этого, для удобства пассажиров на причалах поставили информационные стелы, карту маршрутов и зоны ожидания.

Также была обновлена нумерация маршрутов прогулочных судов, которым присвоили номера от 1 до 8. Это было сделано для того, чтобы пассажиры не путали их с регулярным речным транспортом.

Собянин рассказал, что каждый из восьми прогулочных маршрутов имеет свой цвет и название. Например, "Исторический" будет проходить вдоль знаковых достопримечательностей Москвы. Помимо прогулочных судов, в летний период от Северного и Южного речных вокзалов отчаливают круизные теплоходы, отметил мэр Москвы.

"Реставрация вернула вокзалам былое великолепие. Только за прошлый сезон было 1 900 прибытий и отправлений от их причалов. Москвичи и туристы совершили более 2,2 миллиона поездок на прогулочном и круизном флоте", – рассказал Сергей Собянин.

В новом же сезоне круизные компании будут проходить по новым туристическим направлениям. От столичных речных вокзалов круизные теплоходы отправятся до почти 50 крупных городов и населенных пунктов РФ.

Одним из новых направлений стал эксклюзивный маршрут от Северного речного вокзала через Нижний Новгород, Великий Новгород, Санкт-Петербург и Валаам с дальнейшим возвращением в Москву.

Также с остановками у обоих вокзалов будет проходить один из самых знаменитых маршрутов – Московское Золотое кольцо. Жители и гости столицы смогут отправиться в путешествие на теплоходе, посетив Ярославль, Переславль-Залесский, Ростов, Кострому и многие другие города Центральной России.

Рейсовые электросуда также продолжают курсировать по Москве-реке независимо от сезона. Каждый день в любую погоду они перевозят пассажиров по маршрутам Киевский – Сердце столицы и ЗИЛ – Печатники.

"Транспорт пришелся москвичам по душе, поэтому в этом году планируем продлить действующий маршрут от Киевского вокзала до парка "Фили", а также сделать ряд новых остановок. Продолжаем развивать Москву как город-курорт. И комфортные, доступные и безопасные речные прогулки – неотъемлемая часть этой концепции", – заключил Собянин.

Ранее заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков сообщил, что коммунальный флот, занимающийся очисткой Москвы-реки и Яузы, полностью готов к открытию навигации. Он напомнил, что в состав флота входят буксирные теплоходы, катера, плавучие краны, мусоросборщики и другие суда.

До этого в столичном Дептрансе рассказали, что теплоходы "Москва-1" и "850 лет Москве" вернутся на речные маршруты уже 27 апреля.

По словам заммэра Москвы по вопросам транспорта Максима Ликсутова, речной транспорт позволяет быстрее добираться жителям пяти столичных районов и подмосковных Химок, поэтому этот вид перемещения очень востребован у пассажиров.