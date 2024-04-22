Причалы и набережные подготовлены к старту навигации в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В Москве провели все необходимые работы по подготовке причалов и набережных к открытию навигации, которое состоится 24 апреля. Об этом сообщается в телеграм-канале комплекса городского хозяйства Москвы со ссылкой на заммэра Петра Бирюкова.

По словам Бирюкова, после зимнего сезона на 44 причалах промыли лестничные сходы, облицовку стен и напольные покрытия. Специалисты провели пескоструйную обработку гранитных поверхностей, металлических ограждений и чугунных элементов. При необходимости отремонтировали гранитные и бетонные основания причалов, заменили изношенные резиновые отбойники.

Для безопасности пассажиров обновили разметку ограничительных линий и указателей движения на посадку и высадку. Провели пескоструйную промывку гранитных парапетов и чугунных перильных ограждений. Обновили сходы к воде и прогулочные тротуары.

Всего в столице привели в порядок 78 набережных. Среди них – Кремлевская, Фрунзенская, Котельническая, Крымская и Пречистенская, сообщили в пресс-службе городского хозяйства.

Кроме того, в 2024 году на Кремлевской, Москворецкой, Софийской и Космодамианской набережных, а также на участке от Крымского моста до причала "Парк Горького" пройдет расшивка швов гранитной облицовки. Специалисты отремонтируют свыше 110 тысяч погонных метров покрытия. Такие работы проводят на каждом объекте раз в 5 лет, чтобы обеспечить безопасную эксплуатацию сооружений.

Ранее перед началом навигации промыли Павелецкую набережную. Очистили от загрязнений гранитные парапеты, сходы и прогулочные тротуары. В работах участвовали бригады ручной уборки и поливомоечная техника.