11 апреля, 16:32Город
Павелецкую набережную промыли после зимы в Москве
Фото: телеграм-канал "Городское хозяйство Москвы"
Павелецкую набережную промыли на юге Москвы. В преддверии начала навигации специалисты очистили от загрязнений гранитные парапеты, сходы и прогулочные тротуары, сообщается в телеграм-канале комплекса городского хозяйства столицы.
В работах участвовали бригады ручной уборки и поливомоечная техника. На время промывки набережной движение транспорта и пешеходов не перекрывали.
Всего после зимы планируется привести в порядок 78 набережных, отметили в сообщении.
В прошлом году завершился капитальный ремонт Павелецкой набережной, в ходе которого специалисты отремонтировали карнизы и гранитную облицовку, установили в проектное положение блоки парапета, поставили новые элементы чугунного ограждения вместо поврежденных и провели расшивку швов гранитной облицовки, напомнили в ведомстве.
Ранее памятник Циолковскому и бюсты на Аллее Космонавтов промыли в Москве в преддверии Дня космонавтики. По словам заммэра Петра Бирюкова, специалисты применили специальное моющее средство с нейтральным составом, очистили все элементы сооружений мягкими щетками и смыли пену водой.
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