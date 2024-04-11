Павелецкую набережную промыли после зимы в Москве

Фото: телеграм-канал "Городское хозяйство Москвы"

Павелецкую набережную промыли на юге Москвы. В преддверии начала навигации специалисты очистили от загрязнений гранитные парапеты, сходы и прогулочные тротуары, сообщается в телеграм-канале комплекса городского хозяйства столицы.

В работах участвовали бригады ручной уборки и поливомоечная техника. На время промывки набережной движение транспорта и пешеходов не перекрывали.

Всего после зимы планируется привести в порядок 78 набережных, отметили в сообщении.

В прошлом году завершился капитальный ремонт Павелецкой набережной, в ходе которого специалисты отремонтировали карнизы и гранитную облицовку, установили в проектное положение блоки парапета, поставили новые элементы чугунного ограждения вместо поврежденных и провели расшивку швов гранитной облицовки, напомнили в ведомстве.

Ранее памятник Циолковскому и бюсты на Аллее Космонавтов промыли в Москве в преддверии Дня космонавтики. По словам заммэра Петра Бирюкова, специалисты применили специальное моющее средство с нейтральным составом, очистили все элементы сооружений мягкими щетками и смыли пену водой.