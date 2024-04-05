Фото: портал мэра и правительства Москвы/Александра Липкина

Городские службы продолжают промывать фасады и цоколи зданий в Москве после зимы. Об этом сообщил столичный комплекс городского хозяйства в своем телеграм-канале.

Заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков отметил, что в первую очередь в городе очищаются дома, которые выходят на центральные улицы и вылетные магистрали. В пятницу, 5 апреля, рабочие промывают фасады зданий в том числе на проспекте Мира, Новинском бульваре, Новом Арбате, Кутузовском проспекте, Большой Дорогомиловской и Студенческих улицах, бульваре Яна Райниса, Пятницком, Алтуфьевском, Ярославском шоссе. Всего задействовали 351 автовышку, подчеркнул он.

В публикации указано, что процедура промывки каждого объекта зависит от степени загрязненности. Дома около дорог с интенсивным движением очищают по всему периметру, а здания, расположенные внутри кварталов, – частично. На особо грязных участках специалисты используют моющие средства, чтобы растворить грязь и копоть, а затем смывают водой.

Для работы задействуют автовышки, керхеры, гидранты и другую спецтехнику. Для очистки высотных зданий привлекают промышленных альпинистов.

Как подчеркнули в комплексе, промывка фасадов и цоколей проводится только в теплое время года. До конца апреля специалисты будут работать каждый день при условии благоприятной погоды.

Ранее Бирюков рассказал, что до конца этого месяца специалисты промоют свыше 1,1 тысячи московских памятников и монументов. С его слов, каждый объект очищается по специальной технологии в зависимости от материала, из которого он сделан, и общего состояния.