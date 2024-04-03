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03 апреля, 07:15

Город

Почти 500 тыс сотрудников городских служб задействуют в уборке столицы в рамках месячника

Почти 500 тыс сотрудников городских служб задействуют в уборке столицы в рамках месячника

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Почти 500 тысяч сотрудников городских служб и свыше 14 тысяч единиц коммунальной техники вышли на улицы столицы. Так в Москве стартовал месячник по уборке и благоустройству.

Как отметил заместитель мэра Петр Бирюков, главная задача – за короткий срок привести в порядок все без исключения городские объекты, начиная от крупных инженерных сооружений и заканчивая фасадами жилых домов. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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