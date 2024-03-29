Сергей Собянин рассказал о развитии района Раменки

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

В столичном районе Раменки продолжаются работы по развитию, в рамках которых специалисты строят метро, дороги, а также социальные и спортивные объекты. Об этом рассказал Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

По его словам, на сегодняшний день готовы Солнцевская и Большая кольцевая линии московского метро, а также открыта вылетная магистраль – проспект Генерала Дорохова.

"Возрождаем на Воробьевых горах спортивный кластер. Запущены канатная дорога через Москву-реку и историческая эскалаторная галерея. Также приведены в порядок Воробьевская набережная и другие прогулочные зоны", – написал Собянин.

В пятницу, 29 марта, на улице Раменки открыли большой спорткомплекс, добавил мэр. Здание включило в себя два бассейна и восемь залов. Кроме того, все помещения в нем приспособлены для маломобильных граждан.

Как отметил градоначальник, о строительстве центра просили жители района.

Кроме того, рядом с ЖК "На Вернадского, 12Б" почти завершили строительство нового корпуса школы № 1434 "Раменки" с детским садом. В самом учебном заведении, по словам мэра, разместили IT-полигон для занятий 3D-моделированием, робототехникой и программированием.

Помимо этого, правительство столицы планирует возведение еще двух детских садов, школы и учебного корпуса с дошкольным отделением, детско-взрослой поликлиники, а также завершение реконструкции поликлиник.

Собянин напомнил о продолжающихся работах над созданием ИНТЦ МГУ "Воробьевы горы". Этот проект развития современной Москвы считается одним из самых масштабных.

Ранее заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов рассказал, что столица реорганизует неэффективно используемые участки в районе Ясенево по программе комплексного развития территорий (КРТ). В ходе реализации КРТ специалисты возведут более 230 тысяч квадратных метров жилья и около 37 тысяч квадратных метров общественно-деловых объектов.