Строительство спортивного хаба в ТиНАО планируется завершить уже весной

Фото: stroi.mos.ru

Строительство спортивного хаба площадью 4,7 тысячи квадратных метров в поселении Московский собираются завершить в мае 2024 года. Об этом заявил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

По его словам, такой объект станет первой спортивной зоной подобного формата в ТиНАО. Так, здесь смогут заниматься одновременно более 100 человек. Он уточнил, что хаб возводится в поселении Московский за счет внебюджетных источников и на данный момент его готовность составляет 90%.

Бочкарев рассказал, что на площади 1 тысяча квадратных метров будет расположена всесезонная спортивная площадка, где можно играть в футбол, баскетбол или стритбол. Кроме того, на территории появится бесплатный каток. При этом планируется организовать площадки для волейбола, памп-трека, для воркаута, а также зону с тренажерами. Для юных посетителей подготовят еще и место для детского боула.

Более того, на территории установят скамейки и амфитеатры, где можно будет отдохнуть. По словам заммэра, специалисты запланировали вдобавок и озеленение спортхаба, которое затронет более двух тысяч квадратных метров.

Как утверждает глава департамента развития новых территорий Москвы Владимир Жидкин, в основном в ТиНАО на данный момент проживают молодые и активные люди, поэтому для них важно обеспечить доступность спортивных объектов.

"Ледовый комплекс на севере Щербинки возводится за счет средств инвестора. К концу текущего года планируем ввести объект в эксплуатацию", – уточнил он.

Хаб возводится на территории ЖК "Саларьево парк" по адресу поселение Сосенское, квартал 28, земельный участок 2.

Ранее стало известно, что участок в районах Орехово-Борисово Северное и Орехово-Борисово Южное реорганизуют по программе комплексного развития территорий (КРТ). Речь идет о территории в Шипиловском проезде. На участке построят спортивный кластер площадью более 55 тысяч квадратных метров, который будет включать ФОК, бассейн, каток и объекты фитнеса.



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