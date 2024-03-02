Спортивный кластер построят на юге Москвы по программе КРТ

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Участок в районах Орехово-Борисово Северное и Орехово-Борисово Южное реорганизуют по программе комплексного развития территорий (КРТ). Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Речь идет о территории в Шипиловском проезде. На участке построят спортивный кластер площадью более 55 тысяч квадратных метров.

"В результате в районах Орехово-Борисово Северное и Орехово-Борисово Южное будет создано не менее 1,8 тысячи рабочих мест", – цитируют Ефимова на портале мэра и правительства Москвы.

Спортивный кластер будет включать ФОК, бассейн, каток и объекты фитнеса, сообщил руководитель департамента городского имущества Максим Гаман.

По программе КРТ в Москве также реорганизуют участок рядом со станцией МЦК Лихоборы. По проекту в течение четырех лет планируется построить 26,1 тысячи квадратных метров недвижимости. В реализацию проекта планируют инвестировать 5,2 миллиарда рублей.



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