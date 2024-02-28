Право на реорганизацию территории в Фили-Давыдкове выставили на торги

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Москва выставила на аукцион право комплексного развития незастроенной территории (КРНТ) площадью 7,94 гектара в районе Фили-Дадыково. Об этом сообщил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

По его словам, инвесторы могут поучаствовать в торгах и провести реорганизацию незастроенной территории на Староволынской улице. Там планируется построить 300 тысяч квадратных метров недвижимости, в проект могут вложить почти 100 миллиардов рублей, указал Ефимов. Он добавил, что ежегодный бюджетный эффект составит около двух миллиардов рублей, кроме того, после реализации проекта появится не менее четырех тысяч рабочих мест.

Заммэра сказал, что это первый участок, право на развитие которого выставлено на аукцион в рамках нового вида КРТ – комплексного развития незастроенных территорий.

Руководитель столичного департамента городского имущества Максим Гаман подчеркнул, что победитель торгов сможет возвести в Фили-Давыдкове 150 тысяч "квадратов" жилья и общественно-деловые объекты такой же площади. По его словам, на территории появится нужная для горожан инфраструктура, включая офисы, магазины, рестораны, кафе, филиалы банков и другое.

Отмечается, что участок расположен около станции "Минская", недалеко от одноименной платформы четвертого маршрута Московских центральных диаметров (МЦД-4).

Как рассказала председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская, ранее приняли изменения в Правила землепользования и застройки, также определены параметры объектокапитального строительства. Кроме того, продолжила она, для улучшения транспортной доступности идет разработка градостроительной документации для строительства и реконструкции улично-дорожной сети.

Заявки на участие в торгах принимаются от инвесторов до 11 апреля, аукцион состоится 23 апреля.

Ранее сообщалось, что территорию площадью 4,78 гектара в Строгине реорганизуют по программе КРТ. В проект инвестируют почти в девять миллиардов рублей, ежегодный бюджетный эффект – 461 миллион рублей. После реализации проекта будет создано свыше 1,1 тысячи рабочих мест, сказал Ефимов.

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