Право на реорганизацию территории в Строгине выставят на торги

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Территорию площадью 4,78 гектара в столичном районе Строгино реорганизуют по программе комплексного развития территорий (КРТ). Инвестора определят по итогам торгов, рассказал заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

"Инвестиции в реализацию проекта оцениваются почти в девять миллиардов рублей, а ежегодный бюджетный эффект – в 461 миллион рублей. В результате будет создано более 1,1 тысячи рабочих мест", – уточнил он.

Участок находится на пересечении Московской кольцевой автомобильной дороги с Таллинской улицей. В настоящее время там располагается нежилая застройка.

Как отметил руководитель департамента городского имущества Максим Гаман, на данной территории можно построить около 45 тысяч квадратных метров общественно-деловой недвижимости, офисов, магазинов, кафе, ресторанов и объектов для обслуживания транспорта.

Ранее сообщалось, что современный микрорайон появится на месте бывшей промзоны Медведково в северо-восточном административном округе столицы. Право на редевелопмент выставлено на торги, запланированные на 5 марта.

До этого отмечалось, что торги на право реализации шести проектов КРТ пройдут с февраля по март. На участках неэффективно используемых территорий построят современные городские кварталы.

Три участка на северо-западе Москвы выставят на торги по программе КРТ