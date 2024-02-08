Около 675 тыс рабочих мест появится в Москве благодаря программе КРТ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

По меньшей мере 675 тысяч рабочих мест появится в Москве в рамках реализации программы комплексного развития территорий (КРТ), это станет возможным из-за общего увеличения проектов со 188 до 228. Об этом рассказал заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

По его словам, в настоящий момент общая площадь участков бывших промзон и неэффективно используемых территорий составляет порядка 2,7 тысячи гектаров. Их еще предстоит реорганизовать, уточнил он.

"По проектам построят более 22 миллионов квадратных метров высокотехнологичных производств, общественно-деловых и социальных объектов, включая детские сады, школы, поликлиники, физкультурно-оздоровительные комплексы", – заявил Ефимов.

В рамках проектов в Москве появятся городские кварталы, где наряду с общественно-деловыми и промышленными объектами построят современное жилье. В свою очередь, руководитель столичного департамента городского имущества Максим Гаман добавил, что по программе КРТ специалисты намерены возвести свыше 23 миллионов квадратных метров жилья.

Кроме того, по КРТ около 5,2 миллиона "квадратов" будет предназначено для переселения по программе реновации и других нужд, уточнил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев. Он рассказал, что в проекты планировок территорий включается строительство школ, поликлиник и другой инфраструктуры.

Ранее стало известно, что два участка бывшей промышленной зоны Карачарово площадью 4,49 гектара реорганизуют по программе КРТ в Москве. Редевелопментом займется компания, которую определят по итогам проведенных торгов, поделился Ефимов. Земельные участки расположены вдоль Перовского шоссе.

Участок в Бирюлеве Восточном реорганизуют по программе КРТ