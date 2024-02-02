Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

02 февраля, 09:45

Город

Москва выставит на торги три участка под строительство коммерческих объектов

Москва выставит на торги три участка под строительство коммерческих объектов

"Мой район. Новости": Собянин рассказал о строительстве новейшего кампуса МГТУ им. Баумана

Китайский Новый год впервые отпразднуют в Москве

Москвичам рассказали, что посмотреть на выставке технологического искусства "Континуум"

Театр Сатиры планирует возобновить спектакли на основной сцене 2 февраля

Столичные парки подготовили развлекательную программу в выходные

Строительство дороги от метро "Коммунарка" до улицы Поляны завершено на более чем 50%

Москвичам представили культурную программу на 2 февраля

Москвичам рассказали о городском проекте "Бизнес-уикенд. Старт"

В столичных школах стартовали практикумы для подготовки к ЕГЭ

Три участка в Москве выставят на торги под строительство коммерческих объектов. Они находятся в Северном, Северо-Восточном и Троицком административных округах.

Общая площадь участков – более двух гектаров, на них построят спорткомплекс, паркинг и магазин. Как отметили в мэрии, аренда земли под строительство коммерческих объектов позволяет предпринимателям реализовывать крупные проекты и способствует развитию столичной инфраструктуры.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
городвидеоМаксим СеликовАнастасия Бородина
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика