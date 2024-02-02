Москва выставит на торги три участка под строительство коммерческих объектов

Три участка в Москве выставят на торги под строительство коммерческих объектов. Они находятся в Северном, Северо-Восточном и Троицком административных округах.

Общая площадь участков – более двух гектаров, на них построят спорткомплекс, паркинг и магазин. Как отметили в мэрии, аренда земли под строительство коммерческих объектов позволяет предпринимателям реализовывать крупные проекты и способствует развитию столичной инфраструктуры.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.