Собянин рассказал о ходе строительстве трассы Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

Участок от станции метро "Коммунарка" до улицы Поляны трассы Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе выполнили уже более чем наполовину. Об этом в своем телеграм-канале рассказал Сергей Собянин.

По его словам, с открытием участка улучшится транспортная доступность поселения Сосенского и Южного Бутова, появится связь между Калужским шоссе и улицей Поляны, а также уменьшится транспортная нагрузка на Московскую кольцевую автомобильную дорогу, Калужское шоссе и прилегающие улицы.



На сегодняшний день специалисты обустраивают дорогу, строят пешеходные переходы и занимаются перекладкой инженерных коммуникаций. На стадии проектирования находятся путепровод и четыре улицы, уточнил мэр.



Всего здесь планируется возвести 28 километров дорог, включая три путепровода и шесть переходов. Запуск участка намечен на 2026 год, уточнил Собянин.



"В процессе строительства также еще одна часть трассы от улицы Поляны до Варшавского шоссе", – добавил он.

29 января Собянин открыл два новых путепровода на Коммунарском шоссе в районе торгового центра "Мега Теплый Стан". Эстакады улучшат подъезды к самому ТЦ, ситуацию в Коммунарке и частично разгрузят Калужское шоссе, а также Московскую кольцевую автомобильную дорогу.

Ранее стало известно, что более 37 километров автомобильных дорог построили в ТиНАО в 2023 году. Самыми масштабными транспортными объектами стали автодорога Варшавское шоссе – Андреевское – Яковлево и участок трассы Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе. Кроме того, в прошлом году на территории поселка Коммунарка завершили реализацию части проектов дорожного строительства и закончили строительство дублера Варшавского шоссе.

Завершен основной этап строительства путепровода через Кантемировскую улицу