Свыше 37 км автомобильных дорог построили в ТиНАО в 2023 году

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Более 37 километров автомобильных дорог построили в ТиНАО в 2023 году. Об этом заявил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Заммэра рассказал, что самыми масштабными транспортными объектами, введенными в 2023 году, стали автодорога Варшавское шоссе – Андреевское – Яковлево и участок трассы Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе. Он указал, что трасса Варшавское шоссе – Андреевское – Яковлево позволила соединить между собой Варшавское и Калужское шоссе. Проект включал в себя строительство дороги, путепровода через железнодорожные пути Курского направления, эстакады вдоль Варшавского шоссе и моста через реку Десну, подчеркнул Бочкарев.

Руководитель Стройкомплекса добавил, что новая дорога стала продолжением введенной в 2019 году трассы Калужское шоссе – деревня Яковлево, напрямую связавшей Троицк и Щербинку, поселения Рязановское и Десеновское.

Глава столичного департамента развития новых территорий Владимир Жидкин рассказал, что новый отрезок дороги Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе соединил Боровское и Киевское шоссе. С его слов, протяженность участка составила семь километров, и теперь трасса соединяет Боровское, Киевское, Калужское шоссе и проходит до городского вокзала Столбово. Длина всей магистрали по прямой составит 22,5 километра, а общая протяженность построенных в рамках проекта автомобильных дорог превысит 90 километров, уточнил он.

Кроме того, в прошлом году на территории поселка Коммунарка завершили реализацию части проектов дорожного строительства и закончили строительство дублера Варшавского шоссе в районе жилого комплекса "Рассказово" протяженностью около 1,5 километра. Магистраль улучшит транспортную доступность станции "Новопеределкино" желтой ветки метро и разгрузит Боровское шоссе, заключил Жидкин.

Ранее Сергей Собянин осмотрел строящуюся эстакаду – съезд с Московского скоростного диаметра (МСД) на Каширское шоссе. Ее строительство планируется завершить в этом году.

Как указал генеральный директор компании-подрядчика ФСК "Мостоотряд-47" Олег Пирогов, на объекте сейчас работают 300 человек и 60 единиц спецтехники. Мэр поручил закончить работы раньше указанного срока.

Съезд с МСД на Каширское шоссе достроят в 2024 году