Собянин: более 380 км автодорог построили в ТиНАО с 2012 года

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

Больше 380 километров автодорог и 40 пешеходных переходов построили в ТиНАО с 2012 года, рассказал в своем телеграм-канале Сергей Собянин.

"Только в прошедшем году проложили свыше 36 километров. Осенью запущено движение по трассе Варшавское шоссе – Андреевское – Яковлево", – написал мэр Москвы.

Градоначальник уточнил, что также были возведены три искусственных сооружения – путепровод через железнодорожные пути Курского направления, эстакада вдоль Варшавского шоссе и мост через Десну.

В конце года было закончено строительство дублера Боровского шоссе, который улучшил транспортную доступность станции метро "Новопеределкино" и разгрузил само шоссе, напомнил мэр.

По его словам, сейчас в строительстве находятся трасса Мамыри – Пенино – Шарапово, которая станет дублером Калужского и Киевского шоссе, а также четвертый участок магистрали Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе. В перспективе данная магистраль соединит напрямую четыре шоссе – Боровское, Киевское, Калужское и Варшавское. Трасса уже стала важнейшей частью транспортного каркаса ТиНАО, несмотря на то, что на данный момент открыты три из пяти участков.

Собянин добавил, что в ближайшие два года в планах строительство и реконструкция еще 112 километров дорог.

Ранее заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев сообщил, что около 100 километров дорог и более 30 транспортных сооружений построят в столице в течение текущего года. Он также рассказал, что в столице с 2011 года на 24% увеличилась длина дорожной сети, было построено 1 360 километров дорог и 429 искусственных сооружений.

Собянин: в 2024 году планируем завершить несколько крупных транспортных проектов