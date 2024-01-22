Около 100 км дорог построят в Москве в течение года

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Около 100 километров дорог и более 30 транспортных сооружений построят в столице в течение текущего года. Об этом рассказал заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев на международной выставке-форуме "Россия" на ВДНХ.

По его словам, в 2024 году также должно закончиться строительство участка Московского скоростного диаметра за пределами МКАД, который свяжет МСД с трассой Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе. Кроме того, ожидается завершение работ на Южной рокаде и развязках с МКАД.

В столице с 2011 года увеличилась длина дорожной сети на 24%, построено 1 360 километров дорог и 429 искусственных сооружений, добавил заммэра.

Ранее Сергей Собянин рассказал, что первая очередь новой автодороги Мамыри – Пенино – Шарапово в ТиНАО будет сдана в эксплуатацию в этом году. Готовность второго дублера Киевского и Калужского шоссе на данный момент составляет 70%.

Собянин: в 2024 году планируем завершить несколько крупных транспортных проектов