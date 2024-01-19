19 января, 16:03Мэр Москвы
Собянин рассказал о строительстве второго дублера Киевского и Калужского шоссе
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков
Первая очередь новой автодороги Мамыри – Пенино – Шарапово в ТиНАО будет сдана в эксплуатацию в 2024 году. Об этом в своем телеграм-канале заявил Сергей Собянин.
"Это второй дублер Киевского и Калужского шоссе. Сейчас его готовность – примерно 70%", – отметил мэр города.
Протяженность первой очереди составляет 8,2 километра. Здесь планируются два туннеля-путепровода для соединения с поперечными магистралями, автомобильный мост через реку Сосенку и еще один путепровод в районе СНТ "Родник", уточнил Собянин.
По его словам, новая магистраль снизит нагрузку на Калужское и Киевское шоссе, а для жителей населенных пунктов Мосрентген, Мамыри, Николо-Хованское, Летово и Пенино в итоге улучшится транспортная доступность.
Вторая очередь строительства позволит продлить автодорогу от Николо-Хованской до улицы Адмирала Корнилова. В результате автомобилисты смогут доехать от МКАД до трассы М-3 "Украина" – Середнево – Марьино – Десна без заезда на Калужское шоссе.
"В перспективе планируется третья очередь: на юг, от трассы М-3, до северо-западной окраины Троицка", – подчеркнул градоначальник.
Он также напомнил, что первый дублер Калужского и Киевского шоссе – автодорога от Марьина до Саларьева – был введен в эксплуатацию летом 2020 года.
В начале ноября 2023 года стало известно о готовности на 65% участка Мамыри – Пенино – Шарапово. Тогда ввод дороги планировали уже летом 2024 года.
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