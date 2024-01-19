Собянин рассказал о строительстве второго дублера Киевского и Калужского шоссе

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Первая очередь новой автодороги Мамыри – Пенино – Шарапово в ТиНАО будет сдана в эксплуатацию в 2024 году. Об этом в своем телеграм-канале заявил Сергей Собянин.

"Это второй дублер Киевского и Калужского шоссе. Сейчас его готовность – примерно 70%", – отметил мэр города.

Протяженность первой очереди составляет 8,2 километра. Здесь планируются два туннеля-путепровода для соединения с поперечными магистралями, автомобильный мост через реку Сосенку и еще один путепровод в районе СНТ "Родник", уточнил Собянин.

По его словам, новая магистраль снизит нагрузку на Калужское и Киевское шоссе, а для жителей населенных пунктов Мосрентген, Мамыри, Николо-Хованское, Летово и Пенино в итоге улучшится транспортная доступность.



Вторая очередь строительства позволит продлить автодорогу от Николо-Хованской до улицы Адмирала Корнилова. В результате автомобилисты смогут доехать от МКАД до трассы М-3 "Украина" – Середнево – Марьино – Десна без заезда на Калужское шоссе.



"В перспективе планируется третья очередь: на юг, от трассы М-3, до северо-западной окраины Троицка", – подчеркнул градоначальник.

Он также напомнил, что первый дублер Калужского и Киевского шоссе – автодорога от Марьина до Саларьева – был введен в эксплуатацию летом 2020 года.

В начале ноября 2023 года стало известно о готовности на 65% участка Мамыри – Пенино – Шарапово. Тогда ввод дороги планировали уже летом 2024 года.

Собянин: в 2024 году планируем завершить несколько крупных транспортных проектов